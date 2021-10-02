banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı

Sivasspor, 5 maç sonra yenildi

DG Sivasspor, ligin 8. haftasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Yiğidolar bu sonucun ardından ligde 5 maç sonra yenildi.

Spor 02.10.2021, 21:32
Sivasspor, 5 maç sonra yenildi

DG Sivasspor, ligin 8. haftasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Yiğidolar bu sonucun ardından ligde 5 maç sonra yenildi.

Süper Lig’de sezona inişli-çıkışlı grafikle başlayan Sivasspor, 5 maç aradan sonra mağlup oldu. Ligde bu sezonki tek yenilgisini 1. haftadaki Konyaspor ve 2. haftada Trabzonspor maçında yaşayan kırmızı-beyazlı takım, bu maçlardan sonra 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet görmedi.

Beşiktaş karşılaşmasıyla Sivasspor’un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P