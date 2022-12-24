Sivasspor 4 hafta sonra galibiyeti hatırladı

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Konuk ekip, 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Sivasspor, 4 haftalık galibiyet hasretine Kasımpaşa deplasmanında son verdi. Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 2-1’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar, ligde 4 maç aranın ardından galibiyet alarak, puanını 14’e yükseltmiş oldu.

Son galibiyetini bu sezonun 10. haftasında Giresunspor’u 3-0 yenerek alan Yiğidolar, bu maçın ardından çıktığı 4 karşılaşmada 3 puan yüzü göremedi. Yiğidolar ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 1-0, 12. haftasında Antalyaspor’a 2-0, 13. haftada Fenerbahçe’ye 1-0 yenilirken, 14. haftada ise Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalmıştı. Kırmızı-beyazlı takım, 15. haftada ise Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek 3 puan hasretine son verdi.