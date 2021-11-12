Sivasspor, 4 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 13. hafta maçında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak DG Sivasspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak saat 16.00’da başlayan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar antrenmanın bir bölümünde kaleci antrenörü Cengiz Birgen yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Dimitrios Goutas, Fayçal Fajr, Max Gradel ve sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye yer almadı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.