Sivasspor, 3 puan parolasıyla Karagümrük maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gidecek.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor 4 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak.