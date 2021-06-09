banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması

Sivasspor 29 Haziran’da toplanıyor

DG Sivasspor’un 2021-2022 sezonu için 29 Haziran’da topbaşı yapacak.

Spor 09.06.2021, 11:20
Sivasspor 29 Haziran’da toplanıyor

DG Sivasspor’un 2021-2022 sezonu için 29 Haziran’da topbaşı yapacak.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları için 29 Haziran Salı günü Sivas’ta bir araya gelecek. Kırmızı-beyazlı takım aynı gün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 Temmuz sabahı ise Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan bir otele gidecek.

Yiğidolar Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde 1 Temmuz itibariyle günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını başlayacak. Kampın bitiş tarihi ve oynanacak olan hazırlık maçlarının tarihi ise daha sonra duyurulacak.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
27°
az bulutlu