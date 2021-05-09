Sivasspor, 270 dakikadır gol yemiyor

DG Sivasspor, Süper Lig’de son 3 maçını kalesinde gol görmeden tamamladı.

Sezona kötü savunma performansıyla başlayan Sivasspor, ligin ikinci yarısındaki başarılı defansıyla dikkati çekti. Kırmızı-beyazlı ekip, dün sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak ligde gol yememe serisini de 3 maça çıkardı ve kaleci Ali Şaşal Vural, kalesini gole kapatmayı başardı.

Ligde son olarak 24 Nisan 2021’de deplasmanda Denizlispor’un 1 golüne engel olamayan Sivasspor, ardından oynadığı Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.