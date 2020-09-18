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Sivasspor 18. kez korona testinden geçti

DG SİVASSPOR’DA, FUTBOLCULARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇI ÖNCESİ COVİD-19 PCR TESTİ YAPILDI.

Spor 18.09.2020, 10:08
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Sivasspor 18. kez korona testinden geçti

DG Sivasspor’da, futbolculara Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Covid-19 PCR testi yapıldı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 2. hafta maçında pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Sivasspor’da, sporcular korona virüs testine tabi tutuldu. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’ne gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip bu testle birlikte pandemi sürecinde 18. kez korona testine tabi tutulmuş oldu.

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