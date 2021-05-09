Sivasspor 17 haftada 35 puan topladı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki DG Sivasspor, Süper Lig’de oynadığı son 17 maçta 9 galibiyet ve 8 beraberlik ile 35 puan topladı.

Bu sezona kötü başlayan ancak ikinci devre çıkışa geçen Sivasspor, başarılı istikrarı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 kaybeden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı 17 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. 9 galibiyet ve 8 beraberlikle 35 puan toplayan Yiğidolar, bu mücadelelerde 28 gol atarken, 13 golü de kalesinde gördü.

Kırmızı-beyazlılar son olarak Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalarak ligin 40. haftasını 59 puanla 6. sırada noktaladı. Avrupa hedefi bulunan Sivasspor, son 2 maçında Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Sivasspor’un son 17 maçta aldığı skorlar şöyle:

Sivasspor: 0 - Erzurumspor: 0

Ankaragücü: 1 - Sivasspor: 4

Sivasspor: 2 - Kayserispor: 0

Rizespor: 0 - Sivasspor: 0

Sivasspor: 1 - Hatayspor: 1

Galatasaray: 2 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 1 - Karagümrük: 0

Göztepe: 3 - Sivasspor: 5

Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0

Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 4

Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1

Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3

Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 0

Denizlispor: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0

Gaziantep FK: 0 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0