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Sivasspor 15. kez korona virüs testinden geçti
SİVASSPOR’DA, FUTBOLCULARA BOLU KAMPINDA COVİD-19 PCR TESTİ YAPILDI.
Spor 30.08.2020, 12:28
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DG Sivasspor’da, futbolculara, teknik heyete ve destek ekibe Bolu kampında korona virüs testi yapıldı.
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nden Sivasspor’un kamp yaptığı otele gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete ve destek ekibe korona virüs testi yaptı.
Kırmızı-beyazlılar, bu testle birlikte pandemi sürecindeki 15. korona virüs testine tabi tutulmuş oldu.
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