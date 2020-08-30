Sivasspor 15. kez korona virüs testinden geçti

DG Sivasspor’da, futbolculara, teknik heyete ve destek ekibe Bolu kampında korona virüs testi yapıldı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nden Sivasspor’un kamp yaptığı otele gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete ve destek ekibe korona virüs testi yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, bu testle birlikte pandemi sürecindeki 15. korona virüs testine tabi tutulmuş oldu.