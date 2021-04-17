Sivasspor 12 maçtır namağlup

Süper Lig’in 35. hafta maçında DG Sivasspor, konuk olduğu Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça yükseltmeyi başardı.

Süper Lig’de 12. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında deplasmanda 3-2’lik sonuçla alan Sivasspor, puanını 50’ye çıkarttı. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar, dün oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 12 maça çıkarttı ve kulüp tarihinin rekorunu kırmayı başardı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve 5 beraberlikle 26 puan elde etti.

Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 47 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.