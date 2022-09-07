Sivas Valisi’nden, Sivasspor’a UEFA maçı öncesi baklava dopingi

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, DG Sivasspor Kulübü’nü ziyaret etti. Şimşek, Slavia Prag maçı için başarı dileklerini iletip, futbolculara baklava ikram etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında yarın sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sivasspor ile Slavia Prag yarın saat 22.00’de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

Vali Şimşek’ten takıma moral ziyareti

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, antrenman öncesi Sivasspor Kulübü’nü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla sohbet eden Vali Şimşek, yarınki Slavia Prag maçında takıma başarılar dileyerek, baklava ikramında bulundu.