banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Beklenen zam geldi
Beklenen zam geldi
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor

Sivas Valiliği’nden spor malzemesi desteği

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı ‘Spor Sivas’ Projesi Başlangıç ve Temsili Spor Malzemesi Dağıtım Töreni” gerçekleştirildi.

Spor 25.10.2021, 19:11
Sivas Valiliği’nden spor malzemesi desteği

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı ‘Spor Sivas’ Projesi Başlangıç ve Temsili Spor Malzemesi Dağıtım Töreni” gerçekleştirildi.

Sivas 4 Eylül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, antrenörler ve sporcular katıldı.

Programda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan 2019 yılından itibaren “Spor Sivas” projesinin sürdüğünü hatırlatarak, “Bu süreçte bu projenin tüm okullarımızda gençlik ve spor İl müdürlüğümüzle birlikte belirli bir aşamaya geldiğini görüyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise projenin birçok il tarafından örnek alındığına dikkat çekti.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise, gençlere büyük yatırımlar yaptıklarını anımsatarak, “Çocuklarımızın okullarda aldıkları iyi bir eğitimin yanında, onların okul dışı zaman ve ortamlarda da iyi birer insan olmalarını; her türlü kötü alışkanlıktan uzak kalabilmelerini sağlamak amacıyla aradaki boşlukları sporla doldurmayı, sporu bir yaşam biçimi haline dönüştürmeyi özendirmek üzere çalışmalar yapmaktayız. 2019 yılında Valiliğimiz himayesinde il milli eğitim müdürlüğü ve gençlik spor il müdürlüğünün koordinasyonu ile hayata geçirdiğimiz Spor Sivas Projesi birçok şehre de örnek olan bir proje oldu. Proje ile 2019 yılında 65 bin, 2020 yılında salgına rağmen 50 bin öğrencimiz bir spor dalıyla buluştu. Sağladığımız desteklerle projemiz sürdürebilir olmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

720 Bin TL tutarında spor malzemesi desteği sağlanacak

Sporun her zaman ve her yerde yapılabilmesi, tabana yayılması için okullarda, semt spor sahalarında, açık ve kapalı spor salonlarında fiziki altyapının her geçen gün daha da güçlendiğini hatırlatan Vali Salih Ayhan, “Yeni tesisler inşa ediyor, malzeme desteklerimizle her branşta spor yapılabilen bir şehir haline geliyoruz. Bu yıl da ilimiz merkezindeki ve köylerindeki okullarımıza valiliğimiz ve il özel idaremiz desteğiyle tüm branşlar için 720.000 TL tutarında spor malzemesi desteği sağlayacağız. İnanıyoruz ki eğitim hayatını sporla birlikte yürüten, kendisini bir spor branşında geliştiren vasıflı gençlerimiz, bedenen ve ruhen sağlıklı bir yapıya kavuşacaklar. Bu gençlerimiz inşallah, gelecekte spor kulüplerimize ve Türk sporuna yetişmiş insan kaynağımız olacaklar. okul ve kulüplerimizin almakta zorlandıkları temel spor malzemelerini temin etmek üzere her yıl okullarımıza spor malzemesi desteğinde bulunuyoruz. Devletimizin spor alanına yaptığı yatırım ve sağlanan desteklerin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor. Valiliğimiz tarafından sağlanan sizlere ulaştırılacak olan malzemelerin başarılarınızın artmasına katkı sağlamasını diliyor, hepinizi eğitim ve spor hayatınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından spor malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2