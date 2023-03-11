Sivas satrançta "Tek Yürek"

Sivas Satranç İl Temsilciliği’nin 2023 yılı faaliyet programında yer alan Satranç Gençler İl Birinciliği başladı. Turnuvanın hakemleri ise görev ücretlerini AFAD’a bağışlayarak örnek bir davranışa imza attı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden dolayı ertelen Okul Sporları Sivas Satranç Gençler İl Birinciliği Turnuvası Taha Akgül Spor Salonu’nda 26 takım, 156 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvanın hakemleri ise örnek bir davranışa imza attı. Hakemler, görev ücretlerini AFAD’a bağışladı.

Sivas Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Turnuva öncesi tüm okullara ve sporculara başarılar diliyorum. Yaşadığımız afetler sebebiyle tüm ülkemize geçmiş olsun ve Rabbim bir daha bu acıları yaşatmasın. Depremden dolayı etkilen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Sivas Satranç İl Temsilciliği olarak turnuvada görev alan hakemlerimizin görev ücretlerini AFAD Başkanlığına bağışlayacaklar. El ele, gönül gönüle birlikte her zorluğun üstesinden gelineceğiz ve böylelikle daha da güçlü olacağız” diye konuştu.

Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik ise, hakemlere örnek davranışından dolayı teşekkür ederek, "Sivas satranç il temsilciliğimizin bu kadirşinas davranışından ötürü kıymetli il temsilciniz ve hakem heyetine kurumum ve bakanlığımız adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Müdür Tunç tebrik etti

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da bağışta bulunma kararı alarak fedakarlık gösteren, birlik ve beraberliğe katkı sunan satranç il temsilciliğine ve hakemlere teşekkürlerini ileterek tüm sporculara başarılar diledi.