Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu kardan temizleniyor

TFF 2. Lig kırmızı Grup 21. hafta maçında Sivas Belediyespor ile Serik Belediyespor arasında oynanacak olan lig maçı öncesi Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda kar temizleme çalışmaları başladı.

Sivas Belediyespor ile Serik Belediyespor’un mücadelesine ev sahipliği yapacak olan Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu, tamamen karla kaplandı. Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü saha bakım personeli, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünün ekipman ve personelleri stadyumda kar temizleme çalışmasına başladı.

Zeminin büyük bir kısmı kardan temizlenirken, çalışmalar aralıksız olarak devam edecek.

Sivas Belediyespor ile Serik Belediyespor arasında 22 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 13.00’te başlayacak.