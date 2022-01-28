Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı maç için kardan temizleniyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Sivas Belediyespor ile Etimesgut Belediyespor arasında oynanacak olan lig maçı öncesi Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda kar temizleme çalışmaları başladı.

Sivas Belediyespor ile Etimesgut Belediyespor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak olan Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu, tamamen karla kaplandı. Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü saha bakım personeli ile Sivasspor personelleri stadyumda kar temizleme çalışmasına başladı. Zeminin büyük bir kısmı kardan temizlenirken, çalışmalar devam edecek.

Sivas Belediyespor ile Etimesgut Belediyespor arasında 30 Ocak Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 13.00’te başlayacak.