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Sivas Belediyespor’un Antalya kampı başladı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Sivas’ı temsil eden Sivas Belediyespor’un devre arası ikinci etap kampı Antalya’da başladı.
Spor 06.01.2022, 19:39
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Sivas’ı temsil eden Sivas Belediyespor’un devre arası ikinci etap kampı Antalya’da başladı.
Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar topla yapılan çalışma ile günü tamamladı.
Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla ligin ikinci devresinin hazırlıklarına devam edecek.
Antalya kampında 2 hazırlık maçı yapmayı planlayan Sivas Belediyespor’un kampı 1 hafta sürecek.