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Sivas Belediyespor’un Afyon kampı sürüyor
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar’da yaptığı 3. etap kampıyla devam ediyor.
Spor 16.08.2021, 16:21
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar’da yaptığı 3. etap kampıyla devam ediyor.
Teknik Direktör Özer Karadaş ve ekibi nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman, koşu ve ayak tenisi ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım daha sonra çift kale maç yaparak günü tamamladı.Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Afyon kampına devam edecek.