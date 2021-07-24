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Sivas Belediyespor’un 2. etap kampı devam ediyor

Sivas Belediyespor 2. etap Sivas kampına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 24.07.2021, 10:54
Sivas Belediyespor’un 2. etap kampı devam ediyor
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Sivas Belediyespor 2. etap Sivas kampına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Sivas’ta kendi tesislerinde sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, bu sabah yaptığı tek idmanla Sivas kampı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde yapılan idman koşu ile başladı. Yeşil-beyazlı takım daha sonra 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. İdman topla birlikte yapılan çalışmalar ile sona erdi.

Sivas Belediyespor, bugün akşam yapacağı günün ikinci idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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