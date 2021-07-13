Sivas Belediyespor’un 1. etap kampı başladı

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları için bugün Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde bir araya gelerek ilk çalışmasını yaptı.

Sivas kampında, yeşil-beyazlı takımın kadrosunda bulunan futbolcular ile takıma yeni katılan isimler yer aldı. Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları nezaretinde ilk idmanını yapan futbolcular, ısınma hareketleri ile çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmanı Kulübün 2. Başkanı Taner Karabal, Asbaşkanlar Bekir Çam, Cem Yılmaz, Fatih Arkan ve Kulüp Müdürü Kurbani Bütüner takip etti.

“Sizden başarı bekliyoruz”

Kulübün 2. Başkanı Taner Karabal antrenman sonrası futbolculara ve teknik heyete yeni sezon öncesi başarı dileklerini iletti. Karabal, “Sivas Belediyespor olarak her zaman çizgisi olan ve hedefi olan bir kulübüz. Hedefsiz bir kulüp değiliz, sizden başarı bekliyoruz. Yaptığımız transferlerle birlikte tüm ekibimize inanıyor güveniyoruz. Bu ligde iş yapacak arkadaşlarımızı bu takıma aldık. Hepsi bildiğimiz tanıdığımız arkadaşlar, dengeli bir takım yaptığımıza inanıyorum. Güçlü, fizikli koşan, diri bir takım yaptığımıza inanıyorum. Hocamız bu ligi iyi bilen bir hocamız, ekibimiz de ligi iyi bilen ekip. Kulüp Başkanımız Hakan Genç burada olmadığı için kendisinin selamını iletiyorum, hepinize ayrı ayrı selamı var, başarılar diliyor” dedi.

Diğer yandan Sivas Belediyesporlu futbolculara Kurban Bayramı’nda 3 gün izin verilecek. Sivas temsilcisi, bayram izninin ardından yeniden kendi tesislerinde 2. etap kampına başlayacak.