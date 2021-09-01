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Sivas Belediyespor’da Turgutlu maçı hazırlıkları sürüyor

Sivas Belediyespor, 2. Lig Kırmızı Grup ilk hafta maçında sahasında Turgutluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 01.09.2021, 17:01
Sivas Belediyespor’da Turgutlu maçı hazırlıkları sürüyor

Sivas Belediyespor, 2. Lig Kırmızı Grup ilk hafta maçında sahasında Turgutluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcılarının gözetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman koordinasyonlu ısınmayla başlayıp, daha sonra istasyon çalışmaları ile devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapan yeşil-beyazlılar, idmanı yarım sahada gerçekleşen çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı idmanla, Turgutluspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Sivas Belediyespor ile Turgutluspor arasında oynanacak olan maç 5 Eylül Pazar günü saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşma Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak.

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