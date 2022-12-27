Sivas Belediyespor’da Teknik Direktör İbrahim Cezayir ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, ligdeki kötü gidişat nedeniyle Teknik Direktör İbrahim Cezayir ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sivas Belediyespor Kulübü, Teknik Direktör İbrahim Cezayir ile yolları ayırdı. Konu ile ilgili yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz İbrahim Cezayir ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış buluyoruz. Kendisine ve ekibine kulübümüze yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.