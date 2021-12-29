Sivas Belediyespor’da Özer Karadaş ile yollar ayrıldı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında deplasmanda Sakaryaspor’a 4-2 mağlup olan Sivas Belediyespor’da teknik direktör Özer Karadaş ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. ligine iyi bir başlangıç yapan ve 34 puanla 5. sırada yer alan Sivas Belediyespor’da, Sakaryaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Özer Karadaş ile yollar ayrıldı. Edinilen bilgiye göre Sakarya maçı sonrası yönetim bir toplantı yaptı. Toplantıdan Özer Karadaş ile yolları ayırma kararı çıktı. Bu karar sonrası Sivaslı hoca ile yollar ayrıldı.

Yönetimin yeni hoca ile görüşmelerinin devam ettiği ve en yakın zamanda yeni bir teknik isimle anlaşacakları da öğrenildi.