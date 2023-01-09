Sivas Belediyespor’da Özer Karadaş dönemi

Sivas Belediyespor Kulübü geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevine Hayrettin Yerlikaya’yı getirmişti. Alınan son dakika kararıyla Hayrettin Yerlikaya ile yollar ayrılırken, teknik direktörlük görevine Özer Karadaş getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor’da teknik direktör değişikliği yaşandı. Yeşil-beyazlı ekip geçen hafta teknik direktörlük görevine Sivasspor’un eski kaptanı Hayrettin Yerlikaya’yı getirdiğini açıklamıştı. Sivas Belediyespor Kulübü’nden bugün son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine geçmişte Belediyespor’da görev almış teknik adam Özer Karadaş ve ekibinin getirildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kulübümüz teknik direktörlük görevi için geçmişte Belediyespor’umuzda görev almış başarılı, Sivaslı teknik adam Özer Karadaş ve ekibiyle ile anlaşma sağlamıştır. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine; Sivas Belediyespor Kulüp Başkanımız Hakan Genç, Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Fatih Arıkan ile başarılı teknik adam Özer Karadaş katıldı. Camiamıza ve kulübümüze hayırlı olsun.”