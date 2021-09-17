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Sivas Belediyespor’da Maraş mesaisi sürüyor

Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 17.09.2021, 19:04
Sivas Belediyespor’da Maraş mesaisi sürüyor

Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 4. hafta maçında Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak lider Sivas Belediyespor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yan top ve şut çalışmasıyla devam etti. İdman çift kale maçla sona erdi.

Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyesi Davut Aşık’da antrenmanı takip etti. Sivas temsilcisi yarın yapacağı idmanla Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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