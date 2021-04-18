Sivas Belediyespor’da Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı

Sivas Belediyespor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 35. haftasında lider Eyüpspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün start verdi.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcılarının gözetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman koşu ile başlarken, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra çift kale maç ile idmanı tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Eyüpspor ile Sivas Belediyespor 22 Nisan Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Saat 15.00’te başlayacak olan müsabaka Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak.