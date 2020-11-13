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Sivas Belediyespor’da 4 korona virüs bakası

SİVAS BELEDİYESPOR KULÜBÜ, TÜM TAKIM VE TEKNİK HEYETE GERÇEKLEŞTİRİLEN SON KORONA VİRÜS TESTLERİNDE 4 FUTBOLCUNUN TESTLERİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI AÇIKLADI.

Spor 13.11.2020, 18:29
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Sivas Belediyespor’da 4 korona virüs bakası

Sivas Belediyespor Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen son korona virüs testlerinde 4 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

2. Lig’in 10. haftasında yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor’da flaş bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlılarda tüm futbolcu takımı ve personellere yapılan korona virüs testlerinde 4 futbolcunun testi pozitif çıktı.

Sivas Belediyespor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan Covid -19 PCR testleri neticesine göre 4 futbolcumuzda, pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır. Pozitif çıkan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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