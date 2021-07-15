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Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor
Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına yoğun tempoyla devam ediyor.
Spor 15.07.2021, 12:16
Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına yoğun tempoyla devam ediyor.
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları gözetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
İdman koşu ile başladı. Ardından açma-germe hareketleri yapan yeşil-beyazlı takım, topla çalışmalar yaparak idmanı tamamladı.Sivas Belediyespor, bugün akşam yapacağı günün ikinci idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.