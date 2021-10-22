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Sivas Belediyespor, Vanspor maçına hazır

TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 9. hafta maçında deplasmanda lider Vanspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor 22.10.2021, 20:10
Sivas Belediyespor, Vanspor maçına hazır

TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 9. hafta maçında deplasmanda lider Vanspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Vanspor Sosyal Tesislerinde, Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde akşam saatlerinde yapılan idman 1 saat 10 dakika sürdü.

İdman açma-germe ve top kapma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlılar daha sonra Vanspor maçının taktiğini çalıştı. Sivas Belediyespor antrenmanın ardından otele geçerek kampa girdi.

Vanspor ile Sivas Belediyespor arasında yarın Van Atatürk Stadyumunda oynanacak maç saat 14.00’de başlayacak.

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