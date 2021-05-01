banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
Çin sözünü tutmadı, bize gelecek aşıları kendi vatandaşına yaptı
Çin sözünü tutmadı, bize gelecek aşıları kendi vatandaşına yaptı
1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl başladı?
1 Mayıs İşçi Bayramı nedir, nasıl başladı?
Dikkat! Sağanak yağış geliyor...
Dikkat! Sağanak yağış geliyor...

Sivas Belediyespor, Tarsus maçına hazır

Sivas Belediyespor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’un 37. hafta maçında yarın evinde konuk edeceği Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor 01.05.2021, 20:35
8
Sivas Belediyespor, Tarsus maçına hazır

Sivas Belediyespor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’un 37. hafta maçında yarın evinde konuk edeceği Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması yapan yeşil-beyazlılar, taktik antrenmanıyla idmanını tamamladı.

Sivas Belediyespor, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç gününü beklemeye başladı.

Sivas Belediyespor ile Tarsus İdman Yurdu arasında yarın Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00’da başlayacak. Müsabakada hakem Ramazan Haymana düdük çalacak.
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?