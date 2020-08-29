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Sivas Belediyespor, Şeyhmus Abdulkadir Aksu’yu kadrosuna kattı
SİVAS BELEDİYESPOR, PAZARSPOR’DA FORMA GİYEN ŞEYHMUS ABDULKADİR AKSU’YU KADROSUNA KATTI.
Spor 29.08.2020, 13:35
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TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Pazarspor’da forma giyen Şeyhmus Abdulkadir Aksu’yu kadrosuna kattı.
Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlılar, TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor’da forma giyen Şeyhmus Abdulkadir Aksu’yu renklerine bağladı.
24 yaşındaki stoper, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde kulübün İkinci Başkan Taner Karabal ile Asbaşkan Fatih Arkan’ın da hazır bulunduğu törende 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şeyhmus Abdulkadir Aksu’ya Sivas’a hoş geldin der, Sivas Belediyespor forması altında başarılar dileriz. Hayırlı olsun" dedi.
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