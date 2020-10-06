Sivas Belediyespor, Serik maçının hazırlıklarına başladı
2. LİG KIRMIZI GRUPTA SEZONUN 4. HAFTASINDA MUHSİN YAZICIOĞLU STADYUMU’NDA SERİK BELEDİYESPOR İLE KOZLARINI PAYLAŞACAK OLAN SİVAS BELEDİYESPOR, MÜCADELENİN HAZIRLIKLARINI START VERDİ.
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta sezonun 4. haftasında Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda Serik Belediyespor ile kozlarını paylaşacak olan Sivas Belediyespor, mücadelenin hazırlıklarını start verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise jenerasyon çalışması gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı.
İdmanı kulübün 2. Başkanı Taner Karabal, As Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Fatih Arkan takip etti. Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Serik Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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