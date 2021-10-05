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Sivas Belediyespor, Sarıyer maçının taktiğini çalıştı

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 6. hafta maçında sahasında karşılaşacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Spor 05.10.2021, 18:44
Sivas Belediyespor, Sarıyer maçının taktiğini çalıştı

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 6. hafta maçında sahasında karşılaşacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman topla ısınma, gol vuruşu ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra çift kale maç ve taktik çalışması ile idmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı takım, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç günü ve saatini beklemeye başladı.

Sivas Belediyespor ile Sarıyer, yarın saat 14.30’da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde karşı karşıya gelecek. Müsabakada Süleyman Soyutürk düdük çalacak.

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