Sivas Belediyespor sahasında mağlup oldu

Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 18. hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Adana Transformatör Adasokağı’nı konuk etti. Misafir ekip mücadeleyi 25-23 kazandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Hamza Yerlikaya Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Adana ekibi ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 12-10 önde girdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan Adana, kontrolü tamamen eline aldı ve maçı 2 sayı farkla 25-23 kazandı.

Maçın bitiş düdüğünden sonra Adana Transformatör Adasokağı sporcuları büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmayı Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkan Taner Karabal ve çok sayıda hentbolseverler takip etti.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, bu maçın ardından 23 puanda kalarak 3. sırada yer aldı. Adana temsilcisi ise puanını 28’e yükselterek 2. sıraya yerleşti.