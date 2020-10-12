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Sivas Belediyespor, Pazarspor maçına hazır
SİVAS BELEDİYESPOR, 2. LİG KIRMIZI GRUBUN 5. HAFTA MAÇINDA ÇARŞAMBA GÜNÜ DEPLASMANDA PAZARSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
Spor 12.10.2020, 16:02
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Sivas Belediyespor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında deplasmanda Pazarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın karayolu ile Rize’ye gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.
Pazarspor ile Sivas Belediyespor arasında 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan maç saat 14.30’da başlayacak. Pazar İlçe Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
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