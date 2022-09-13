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Sivas Belediyespor, Nazilli maçına hazır
TFF 2. Lig Beyaz Grubun 4. haftasında yarın Nazilli Belediyespor karşılaşacak olan olan Sivas Belediyesporu, bugün yaptığı idmanla bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Spor 13.09.2022, 19:42
TFF 2. Lig Beyaz Grubun 4. haftasında yarın Nazilli Belediyespor karşılaşacak olan olan Sivas Belediyesporu, bugün yaptığı idmanla bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışan Sivas temsilcisi, idmanın son bölümünde ise Nazilli maçının taktiğini çalıştı.
Sivas Belediyespor idmanın ardından tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivas Belediyespor ile Nazilli Belediyespor yarın saat 15.30’da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde karşı karşıya gelecek.
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|7
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|6
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|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
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|5
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|10
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