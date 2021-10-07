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Sivas Belediyespor ligde 8 maçtır yenilmiyor

TFF 2. Lig’in 6. haftasında sahasında Sarıyer’i 3-0 yenen Sivas Belediyespor, ligde 8 maçtır yenilmiyor.

Spor 07.10.2021, 13:52
Sivas Belediyespor ligde 8 maçtır yenilmiyor

TFF 2. Lig’in 6. haftasında sahasında Sarıyer’i 3-0 yenen Sivas Belediyespor, ligde 8 maçtır yenilmiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 6. hafta maçında Sivas Belediyespor, konuk ettiği Sarıyer’i 3-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarttı. 2. Lig’de bu sezonki 4. galibiyetini Sarıyer karşısında sahasında 3-0’lık sonuçla alan Sivas Belediyespor, puanını 14’e yükseltti.

Ligde son olarak geçtiğimiz sezon 28 Nisan 2021’de deplasmanda Pendikspor’a 4-2 yenilen yeşil-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Sivas temsilcisi, dün oynanan Sarıyer karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 8 maça çıkarttı. Sivas Belediyespor, bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-beyazlılar ayrıca bu sezon 12 gol atarken, kalesinde ise 1 gole engel olamadı.

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