Sivas Belediyespor, Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ilk maçında deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşacak Sivas Belediyespor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise jenerasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Kırklarelispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kırklarelispor ile Sivas Belediyespor 20 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Kırklareli Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacak.