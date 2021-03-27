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Sivas Belediyespor, Kastamonuspor maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında 1 Nisan Perşembe günü deplasmanda GMG Kastamonuspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 27.03.2021, 16:14
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Sivas Belediyespor, Kastamonuspor maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında 1 Nisan Perşembe günü deplasmanda GMG Kastamonuspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcılarının gözetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman koordinasyonlu ısınmayla başlayıp, daha sonra 2 set halinde kuvvet çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra yön değiştirmeli oyun ile idmanı tamamladı. Sivas Belediyespor, Kastamonu maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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