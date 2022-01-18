Sivas Belediyespor, kar altında çalıştı

TFF 2. Lig kırmızı grubun 21. hafta maçında sahasında Serik Belediyespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını yoğun kar altında sürdürdü.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra koşu ve istasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar antrenmanını çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Sivas Belediyespor ile Serik Belediyespor 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde karşılaşacak.