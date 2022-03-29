Sivas Belediyespor, İnegölspor maçının taktiğini çalıştı

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında sahasında karşı karşıya geleceği İnegölspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman topla ısınma, çıkış, gol vuruşu ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, daha sonra çift kale maç ve taktik çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı takım, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç gününü beklemeye başladı.

Sivas Belediyespor ile İnegölspor, yarın saat 13.00’te Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Volkan Okur düdük çalacak.