Sivas Belediyespor, İnegöl maçına hazır

TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 13. hafta maçında Bursa deplasmanında İnegölspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bugün yaptığı idmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu tesislerinde yapılan antrenman ısınma ve açma-germe hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlılar daha sonra İnegöl maçının taktiğini çalıştı. Sivas Belediyespor bu karşılaşma için yarın sabah hava yoluyla Bursa’ya gidecek.

Diğer yandan İnegölspor ile Sivas Belediyespor arasında 14 Kasım Pazar günü oynanacak olan maç saat 13.00’da başlayacak.