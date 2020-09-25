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Sivas Belediyespor Hentbol Takımı moral depoladı

SİVAS BELEDİYESPOR KULÜBÜ BAŞKANI HAKAN GENÇ, KULÜBÜN KADIN HENTBOL TAKIMINA SÜPER LİG’İN İLK MÜSABAKASI ÖNCESİ MORAL YEMEĞİ VERDİ.

Spor 25.09.2020, 14:58
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Sivas Belediyespor Hentbol Takımı moral depoladı

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, kulübün kadın hentbol takımına Süper Lig’in ilk müsabakası öncesi moral yemeği verdi.

Sivas Soğuk Çermik Kaplıcaları’nda gerçekleştirilen programa; kulübün ikinci başkanı Taner Karabal, yönetim kurulu üyeleri, kadın hentbol takımı antrenörü Doğan Ardahanlı ve sporcular katıldı. Başkan Genç, yemekten önce sporcularla beraber kaplıcaları gezdi. Genç, ardından sporcularla beraber yemek yedi.

Daha sonra programda konuşan Başkan Hakan Genç, Süper Lig’de bu sezon ilk kez mücadele edecek olan hentbol takımına başarılar dileyerek, “Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’in, diğer branşlara olduğu gibi salon sporlarına da katkı ve destek veriyor. Bizler de bu durumdan çok memnunuz. Pazar günü Süper Lig’de İzmir Büyükşehir Belediye ile Sivas’ta ilk maçımızı oynayacağız. Ben, teknik heyet ve oyuncularıma güveniyorum ve iyi bir maç olmasını temenni ediyorum. Takımımızın Süper Lig’de Sivas’ı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Teknik heyet ve hentbol takımı ise Başkan Genç ve yönetim kurulu üyelerine moral desteğinden dolayı teşekkür ettiler.

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