Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde kazandı

Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 13. hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Yozgat GSB’yi konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 50-39 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Sivas ekibi ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 26-18 önde girdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan Sivas Belediyespor, kontrolü tamamen eline aldı ve maçı 11 sayı farkla 50-39 kazandı.

Maçın bitiş düdüğünden sonra Sivas Belediyesporlu sporcular büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmayı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik ve hentbolseverler takip etti.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı bu skorun ardından puanını 19’a çıkartarak 2. sıraya yükseldi. Yozgat temsilcisi ise 11 puanla 6. sıraya geriledi.