banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı
Twitter, Hindistan'ın yeni internet düzenlemelerine uyacak
Twitter, Hindistan'ın yeni internet düzenlemelerine uyacak
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi!
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi!

Sivas Belediyespor, Gökhan Çetinus’u transfer etti

Sivas Belediyespor, TFF 3. Lig ekiplerinden Modafen FK takımında forma giyen tecrübeli oyuncu Gökhan Çetinus ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Spor 10.07.2021, 14:09
Sivas Belediyespor, Gökhan Çetinus’u transfer etti
banner502

Sivas Belediyespor, TFF 3. Lig ekiplerinden Modafen FK takımında forma giyen tecrübeli oyuncu Gökhan Çetinus ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdüren TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı kulüp, Modafen FK’da forma giyen stoper Gökhan Çetinus’u kadrosuna kattı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde gerçekleşen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Taner Karabal ve futbolcu Gökhan Çetinus katıldı. Futbolcu Gökhan Çetinus kendisini Sivas Belediyespor’a bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501