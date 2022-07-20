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Sivas Belediyespor, Furkan Sağman’ın sözleşmesini uzattı
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Sivasspor’un futbolcusu Furkan Sağman’ın kiralık sözleşmesini uzattı.
Spor 20.07.2022, 15:22
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Sivasspor’un futbolcusu Furkan Sağman’ın kiralık sözleşmesini uzattı.
Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesinde transferlerine devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Süper Lig takımlarından Sivasspor’dan kiralanan genç orta saha oyuncusu Furkan Sağman’ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Sağman için kulüp tesislerde imza töreni düzenlendi. Törene Sivas Belediyespor Kulüp başkanı Hakan Genç ile futbolcu Furkan Sağman katıldı. Başarılı oyuncu 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.