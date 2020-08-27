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Sivas Belediyespor, Eyyüp Öztep’i transfer etti
TFF 2. LİG TAKIMLARINDAN SİVAS BELEDİYESPOR, KANAT OYUNCUSU EYYÜP ÖZTEP’İ KADROSUNA KATTI.
Spor 27.08.2020, 16:14
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TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, kanat oyuncusu Eyyüp Öztep’i kadrosuna kattı.
Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlılar, Kıbrıs Süper Lig ekiplerinden Yompaş Dumlupınarspor’da forma giyen Eyyüp Öztep’i renklerine bağladı.
Çift yönlü kanat oyuncusu Öztep, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde, 2. Başkan Taner Karabal ile As Başkan Fatih Arkan’ın da hazır bulunduğu törende 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ise Eyyüp Öztep’e Sivas Belediyespor forması altında başarılar diledi.
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