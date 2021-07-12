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Sivas Belediyespor, Enes Yılmaz’ı kadrosuna kattı
Sivas Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor forması giyen 26 yaşındaki genç oyuncu Enes Yılmaz’ı kadrosuna kattı.
Spor 12.07.2021, 18:41
Sivas Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor forması giyen 26 yaşındaki genç oyuncu Enes Yılmaz’ı kadrosuna kattı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, TFF 3. Lig ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor forması giyen Enes Yılmaz ile 2 yıllık anlaşma sağladı.Genç oyuncu için imza töreni düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde gerçekleşen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Taner Karabal, As Başkan Fatih Arkan ve futbolcu Enes Yılmaz katıldı.