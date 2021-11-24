Sivas Belediyespor, Adıyaman maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 15. haftasında deplasmanda Adıyaman FK’ya konuk olacak olan Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman koşu ile başladı. Daha sonra kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan yeşil-beyazlılar antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Adıyaman Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına devam edecek.

Adıyaman FK ile Sivas Belediyespor arasında 27 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan maç saat 13.30’da başlayacak.