Şırnak’ta Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası tamamlandı

Şırnak’ta 1-7 Temmuz tarihleri arasında 60 ilden bin 500 sporcunun katıldığı Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası tamamlandı.

Huzur ve güven ortamının kültür, sanat ve spor etkinliklerine yansıması sonucu Şırnak’ta düzenlenen Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası heyecanı çekişmeli müsabakalarla tamamladı. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı spor salonunda 7 gün devam Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir, misafirperverliklerinden dolayı Şırnak yetkililerine ve bürokratlarına teşekkür ettiğini söyledi. Demir, "Şırnak herkesin görmesi gereken güzide bir ilimiz. Güvenlik, kültür ve turizmine aday bir şehirdir. Ülkemizin dört bir yanından bütün sporseverleri Şırnak’a davet ediyorum. Kick Boks Federasyonu, yapmış olduğu tüm şampiyonlarda bütün sporcularımızın gelip buraları görmesini istiyoruz. Yaklaşık 280 bin civarında lisanslı sporcumuzla ülkemizde ilk 5 spor dalı içerisindeyiz. Uluslararası müsabakalarda almış olduğumuz madalyalar itibariyle de ülkemize en çok madalya getiren birinci federasyon unvanı da sürdürmekteyiz. Bizim burada yaptığımız şampiyona büyükler dünya küçükler Avrupa A milli takım kadrolarını oluşturmaktır. Çok önemli bir şampiyonadır. Şampiyonanın burada yapılmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Buraya gelen tüm sporcularımız buradan üzülerek ayrılıyorlar. Herkes buradan çok memnun ve Şırnak çok güzel bir yer. Sporun kalbi olma yolunda faaliyetlerin olmasında imkan verilecektir" dedi.

"Şırnak’ta 1 yıl içinde 5. ulusal şampiyonayı yapmanın gururunu yaşıyoruz"

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ise Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonasını Şırnak’ta yapmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Birlik, "Bugün Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonasının 7. günü. Çok güzel müsabakalara ev sahipliği yaptı Şırnak. İlimize gelen misafirleri güzel bir şekilde şehrimize ağırladık. Güzel bir şekilde de inşallah uğurlayacağız. Bugün şampiyonanın son günü ve ödül törenleri yapıldı. Burada dereceye giren büyükler dünya şampiyonasında ülkemizi İtalya’da, gençler de Avrupa’da temsil edecekler. Bu gençlerimizin uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini şimdiden ümit ediyorum. Çünkü burada çok güzel mücadelelere bizde şahitlik ettik. Çok heyecanlı maçlar yapıldı. Şırnak’ta bir yıl içinde 5. ulusal şampiyonayı yapmanın gururunu yaşıyoruz. Şırnak’ın artık terörle anılmasını istemiyoruz. Artık Şırnak’ın kültür, sanat ve spor ile anılmasını istiyoruz. Bu tür etkinlikler bizi motive ediyor. Gençlerin gözündeki o mutluluğu ve heyecanlarını görüyoruz. Bizler de muttu oluyoruz. Sporu tabana yayma anlamında Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şırnak tesisleşme konusunda çok yol kat etti. Son iki yıl içinde birçok tesisi ilimize kazandırdık. Bu şampiyonların yapılmasında büyük etkisi var bu tesisleşmenin. İnşallah bu güzel ortam devam eder" diye konuştu.

İstanbul Tuzla Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Nazlı Güru ise "Bu yıl katıldığım şampiyonada derece ile ayrıldım. Şampiyon oldum, antrenörlerime teşekkür ediyorum. Hedefim dünya şampiyonluğuna kadar çıkmak. İnşallah önümüzdeki Avrupa şampiyonası ve ardından da dünya şampiyonasına katılırım. Sıkı bir çalışma ile milli takımada girmek en büyük hedefimdir” ifadelerini kullandı.