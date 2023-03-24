Şırnak’ta gönüllüler, depremzede 2 bin çocuğu oyun ile buluşturdu

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 20 kişilik gönüllü grubu, depremden etkilenen Gaziantep’teki 2 bin çocuk ile çeşitli etkinliklerle bir araya geldi.

’Asrın felaketi’ olarak belirtilen Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası çocukların psiko-sosyal desteklenmesi amacıyla Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllüleri harekete geçti. Bu çerçevede Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep’in Nurdağı ilçesine 20 kişilik ekip yönlendirildi. 20 gün boyunca ekipler, çocukların depremin etkisini bir nebze azaltmak için, resim, karikatür, langırt, masa tenisi, akıl zeka oyunları gibi etkinliklerle buluşturdu.

Deprem bölgesine gönüllü giden Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde resim öğretmeni olan Hezer Artuç, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde yaklaşık 20 gönüllü ile beraber Gaziantep Nurdağı ilçesinde bulunduk. 20 gönüllü arkadaşımızla birlikte deprem bölgesindeki çocuklar ile bir araya geldik. Gençlik ve Spor bakanlığın kurmuş olduğu iki çadırda görev aldık. GSB hep yanında, çadırlarında 3 hafta boyunca 2 bine yakın çocuğun gönlüne dokunduk" dedi.

Çocukların çizdikleri resimleri, karikatürleri, duygu ve düşüncelerini kağıda aktarmalarıyla güzel çalışmalar ortaya çıktığını söyleyen Artuç, "Resim, karikatür, bunların yanında langırt, masa tenisi, akıl zeka oyunları ve buna benzer bir çok etkinlikte çocuklar ile bir araya geldik. Depremzede çocukların gerçekten gönüllerine dokunduğumuza inanıyorum. Bu yapılan faaliyetlerde amacımız çocukları bir nebzede olsa deprem psikolojisinden çıkarabilmekti. Deprem bölgesinde yaptığımız resimler, her çocuğun elinden çıkan her çizimi biz toparlayıp, güzel bir sergi haline getirdik. Çok güzel bir faaliyet ortaya çıktı" diye konuştu.

Gönüllülerden Aslı Uğur, deprem bölgesinde gönüllü olarak bulunduğunu, 2018-2020 yılları arasında ben Gaziantep Nurdağı’nda üniversite okuduğunu ifade etti. Bizzat Nurdağı’nda bulunduğunu, orada anıları olduğunu kaydeden Uğur, "O depremde ölen insanlar ile anılarımız var. O sokaklarından geçtim, parklarında oturdum. Deprem bölgesine gittiğimiz zaman her yer yerle bir olmuştu. Görüp hissetmek o kadar farklı ki, dışardan göründüğü gibi değildi. Çarşısını gezince, ayaklarım titremedi, yüreğim sızladı" şeklinde konuştu.

Aslı Uğur: "Enkazlardan arkadaşlarım ölü çıktı"

Enkazlardan arkadaşlarının ölü çıktığını aktaran Uğur, "Bıraktığım gibi değildi. Çocuklar çok yoğun duygular içerisindeydiler, korkuları gözlerinden belliydi. Büyük, küçük demeden gözlerindeki çaresizlik aynıydı. Biz yaptığımız faaliyetler ile birlikte çocukların son zamanlardaki duyguları o kadar değişti ki, bize bağlanma oldu. Biz, çadırda resim çizdirirken, bir çocuğun çizmesi gereken resim tabut olmamalı veya yıkılan bir bina olmamalıydı. Bize güzel bir öğüt bırakan bir çocuk vardı, ’Allah bizi sınadı ama ihmal etmedi’ o kadar güzel bir sözdü ki, depremi bizzat yaşayan o çocuklardı, bizlere teselli veriyorlardı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde gönüllü görev yapan arkadaşlarımızın o çocukların gönüllerine dokunduklarına inanıyorum" dedi.